Giacomo Leardini, un “combattente” per gli Knights

Dopo il ritorno di Seba Bianchi, gli Knights Legnano mettono a posto il secondo tassello della squadra che disputerà la prossima Serie B. Al PalaBorsani arriva infatti Giacomo Leardini, ala forte di 22 anni che a dispetto della giovane età vanta giù un’esperienza triennale nel terzo campionato nazionale.

Leardini, cresciuto nel settore giovanile di Treviso, arriva a Legnano da Crema e segue il percorso del nuovo allenatore biancorosso, Riccardo Eliantonio: in precedenza aveva già giocato con Lugo e con la Sangiorgese, motivo per cui il nuovo arrivo è già un volto noto per i tifosi dell’Altomilanese.

Giocatore di buona stazza – sfiora i 2 metri per circa 100 chili, Leardini è giocatore di grande energia e agonismo, pronto a combattere sul campo di gioco e – favorito dalla giovane età – ha margini di miglioramento dal punto di vista tecnico e sta lavorando per affinare il tiro dalla media-lunga distanza. Nel campionato passato, a Crema, il nuovo Knight ha evidenziato un miglioramento netto nella seconda parte di stagione culminata con la partecipazione ai playoff. E in questa fase del torneo ha tirato con il 32% dall’arco e il 63% da 2 punti, segnando 12 punti di media in 24′ di utilizzo.

A Legnano sarà dunque utilizzato nei pressi del canestro ma con libertà di aprirsi e colpire, giocando in alternativa o accanto a Bianchi. «Già con la Sangiorgese aveva mostrato buone qualità, ma da Natale in avanti è molto maturato» spiega il gm biancorosso Maurizio Basilico. La presenza in panchina di Eliantonio ha permesso di avallare definitivamente la scelta su di lui.