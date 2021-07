La basilica, il teatro e il Maga di Gallarate nella settimana enigmistica

Perché non andare in gita a Gallarate? Il gioco “Una gita a…” della Settimana enigmistica di giovedì 15 luglio riporta delle foto di alcuni posti del centro città riconoscibili ai gallaratesi e non, come la basilica di Santa Maria Assunta, il municipio, il museo Maga, la chiesa di San Pietro e il teatro Condominio.

Ogni foto è associata a un numero dell’asse orizzontale affinché vengano riconosciuti e successivamente inseriti i nomi dei monumenti tanto amati dai gallaratesi, che nel gioco saranno sicuramente avvantaggiati.