La denuncia della Lega di Busto Arsizio: “Vandalizzato il nostro gazebo”

Campagna elettorale dai colpi bassi a Busto Arsizio dove nel pomeriggio di oggi ai militanti di ritorno dalla pausa pranzo è toccato assistere ad un atto vandalico messo a segno da ignori contro il banchetto che era stato predisposto in mattinata per accogliere gli elettori.

Scrivono i militanti: «Siamo ritornati per il gazebo del pomeriggio e abbiamo trovato il nostro gazebo completamente distrutto. Di solito veniva lasciato per non stare a montare e smontare tra la mattina e il pomeriggio ma ritornando abbiamo trovato una brutta sorpresa».

«Noi non molliamo», spiega il militante Vincenzo Marra «e rimaniamo anche sotto al sole cocente per raccogliere le firme per una giusta causa».