Laveno – Sasso del Ferro sospesa per maltempo: la gara si rifarà

Brutto tempo in quota e possibili problemi per il rientro degli atleti, così la Laveno – Sasso del Ferro, è stata rinviata per maltempo nella giornata di ieri, domenica 25 luglio.

Gli organizzatori stanno valutando la prima data utile per la competizione che rientra nel Grand Prix delle montagne varesine.

Sabato 24 luglio, a causa di lavori urgenti che avevano reso impraticabile la mulattiera che porta a Casere, il percorso della gara era stato modificato e gli organizzatori avevano “aperto” una pista alternativa per consentire agli sportivi di disputare ugualmente la gara, ma il maltempo ci ha messo del suo rendendo impraticabile la competizione.