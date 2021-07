Le ultime da casa Caronnese: amichevoli e nuove maglie

La Caronnese ha presentato le sue nuove maglie, che saranno vestite a partire dalla stagione 2021/2022 da tutte le squadre della società, giovanili comprese, grazie all’accordo triennale con Primato.

Presenti, oltre al presidente Umberto Gambaro, il direttore generale Raffaele Ferrara e il Consiglio d’amministrazione, con il tecnico Manuel Scalise e una delegazione di giocatori, capitanati come sempre da Federico Corno.

Il presidente ha commentato: “Sappiamo che c’è un detto che dice che l’abito non fa il monaco. Per questo chi veste la maglia della Caronnese dovrà essere degno di farlo. Ma sono fiducioso, sono sicuro che si stia allestendo una squadra per stare ai vertici. Poi toccherà ai ragazzi, far sì che la maglia sia bella… ma anche sudata alla fine di ogni partita”.

Il direttore generale Raffaele Ferrara, salutando tutti gli sponsor presenti all’evento, ha messo le basi per la nuova stagione: “Speriamo di vincere qualcosina quest’anno. Do ufficialmente il benvenuto al nuovo mister, Manuel Scalise, che ha sposato il nostro progetto e spero possa trovarsi bene a Caronno Pertusella”. E proprio il tecnico non vede l’ora di cominciare: “Quel che posso promettere è l’impegno che metteremo fin dal primo giorno di ritiro. Sicuramente faremo qualcosa di importante, battagliando dal primo all’ultimo minuto di ogni partita. Sono convinto che disputeremo un ottimo campionato”.

Intanto è stato svelato anche il calendario delle amichevoli:

11/08 – CARONNESE – PRO PATRIA (ore 18)

13/08 – CARONNESE – ATALANTA PRIMAVERA (ore 17)

22/08 – CARONNESE – SANT’ANGELO

25/08 – CARONNESE – VERGIATESE

29/08 – CARONNESE – GAVIRATE

05/09 – VIS NOVA – CARONNESE