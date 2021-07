Maltempo e pioggia, allagato il sottopasso ferroviario di Venegono Superiore

Pioggia battente su parte della provincia di Varese. La notte tra lunedì 26 e martedì 27 e la prima mattinata di oggi sono state segnate da forti acquazzoni.

Il punto più problematico è a Venegono Superiore, dove si è allagato nuovamente il sottopasso ferroviario tra via Cesare Battisti e l’oltrestazione. La strada è stata chiusa.

Anche a Varese nella zona di via Peschiera il traffico è difficoltoso a causa degli allagamenti: in molti hanno segnalato lunghe code e problemi a percorrere la strada che porta alla zona dell’Iper, con accumuli d’acqua in tangenziale.

In altre zone della provincia si segnalano forte vento e temporali: la pioggia dovrebbe fermarsi a metà mattina, per poi riprendere verso sera, con fenomeni intensi di precipitazione anche nella giornata di mercoledì 28 luglio.