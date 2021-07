Mille sfumature di colori per il primo evento Lgbtq Origami a Saronno

Molti colori, con tante sfumature, in piazza a Saronno: è il sabato di Origami, il collettivo saronnese che si è presentato come «un punto di riferimento per le comunità marginalizzate, come quella LGBTQIA+ (lesbiche, gay, bisessuali+, trans*, queer, intersessuali, asessuali e tanto altro)».

In piazza c’erano i colori dell’arcobaleno, musica, molta felicità, tante coppie, la voglia di far sentire la voce a sostegno del Ddl Zan e per i diritti di tutte le comunità. In piazza anche Arcigay, con il presidente, Giovanni Boschini, e l’associazione Agedo.

Tra i presenti in piazza anche la consigliera comunale Lucy Sasso (che ha preso la parola) ed altri esponenti locali di Pd e Tu@ Saronno.

Il tema è sentito a Saronno, dove non sono mancate anche schermaglie politiche proprio sul Ddl Zan. Il gruppo Origami in ogni caso non ne fa solo un discorso politico in senso stretto, ma anche di promozione dell’identità di genere multiforme:,«Lo sguardo intersezionale che portiamo, vorrebbe aiutare la collettività a capire la complessità di sfumature che caratterizza la nostra società, sottolineando il fatto che siamo fatti tutti della stessa materia come, per l’appunto, gli origami di cui portiamo il nome».