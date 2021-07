Mondiale Endurance a Monza, Rovera scalpita sulla Ferrari AF Corse

Il Mondiale Endurance – quello riservato a macchine da corsa che gareggiano su lunghissime distanze – torna all’Autodromo Nazionale di Monza con la “6 Ore” in programma domenica 18 luglio, preceduta dalle consuete prove libere e qualificazioni a partire dal venerdì.

E sul tracciato brianzolo ci sarà anche un protagonista – speriamo “grande protagonista” – proveniente da Varese che tra le curve di Lesmo e la Parabolica ha affinato le proprie qualità di guida, Alessio Rovera. Il 26enne di Casbeno è alla terza gara mondiale della sua carriera: all’esordio è arrivata la vittoria a Spa, poi la mezza delusione di Portimao dove la Ferrari numero 83 ha pagato a caro prezzo un danno all’anteriore destra dopo un’ora di corsa. Con conseguente, magrissimo, bottino in termini di punti.

Ora la Brianza con tanta voglia di ben figurare, un po’ perché è la pista “di casa” per Rovera, un po’ perché vettura e team arrivano dal terzo posto in ELMS di settimana scorsa, un po’ perché il terzetto di piloti (che comprende anche Francois Perrodo e Nicklas Nielsen) è attrezzato per puntare ai piani alti della classifica mondiale della classe GTE AM.

Una graduatoria ora capeggiata da Fuoco-Sernagiotto-Lacorte sulla Ferrari 488 della Cetilar Racing davanti all’altra vettura del Cavallino Rampante e di AF Corse (lo stesso team di Rovera) con Castellacci-Fisichella-Flohr. Quinta piazza per Rovera e soci, ma a parte i leader tutti gli altri sono piuttosto vicini (e c’è l’incognita della zavorra: stavolta la Ferrari AF numero 83 partirà molto più leggera delle rivali).

La tappa di Monza del FIA WEC è quella che precede la gara clou dell’anno, la 24 Ore di Le Mans in programma il 21-22 agosto. In Brianza arriveranno 37 vetture comprese le Hypercar (Toyota, Alpine, Glickenhaus) che gareggiano nella nuova classe regina; ben 16 i concorrenti nella GTE Am, categoria dove gareggiano Rovera e soci. La “6 Ore” scatterà a mezzogiorno in punto per terminare alle 18.

«Ci rituffiamo nel Mondiale Endurance con l’unico obiettivo di fare più punti possibile. Sono felice di poter di nuovo correre a Monza e per adesso non penso a Le Mans: ogni gara fa storia a parte – spiega Rovera alla vigilia – Dopo gli imprevisti di Portimao dobbiamo solo conquistare punti pesanti e non commettere errori. In classe abbiamo ancora più avversari del solito ma siamo competitivi e con tutta la squadra potremo dire la nostra. Un interrogativo è la tenuta degli pneumatici nel caso faccia molto caldo: una volta di più dovremo cercare di ottimizzare al meglio assetto e messa a punto».