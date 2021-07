Nidi e impianti sportivi gratuiti: il Consiglio comunale di Varese approva

Approvate dal Consiglio comunale le due proposte di assestamento del Bilancio per sostenere famiglie e sport. Da una parte azzeramento delle rette dei nidi comunali per tutte le famiglie, dall’altra sostegno al mondo dello sport con la gratuità degli impianti sportivi.

«La misura comunale dei Nidi gratis va ad integrare quella regionale, estendendo in tal modo la gratuità delle strutture comunali a tutte le famiglie, anche a chi non ha potuto richiedere la misura regionale per mancanza di requisiti – spiega l’assessore ai Servizi educativi Rossella Dimaggio – Un modo concreto di sostenere le famiglie con figli piccoli in questo momento di crisi sanitaria ed economica”.

Non solo, l’altro tassello importante è dato dal sostegno al mondo sportivo, con il supporto dato a tutte le associazioni e società sportive che nell’ultimo anno e mezzo hanno subito gli effetti dell’emergenza sanitaria, con chiusure forzate e forti limitazioni all’attività. Per questo nella manovra straordinaria approvata dal Consiglio comunale c’è anche la gratuità degli impianti sportivi: zero canone per l’anno 2021 e l’intera stagione 2021 e 2022 per chi organizza attività sportive all’interno di questi spazi.

Una misura dal valore totale di circa 180 mila euro.

A questo si aggiunge la pianificazione di una campagna di sensibilizzazione rivolta ai cittadini sull’importanza di riprende l’attività sportiva in tutte le palestre, che si sono attrezzate per garantire sicurezza, andando così a supportare anche le strutture private. Tutte le società infine beneficeranno della significativa riduzione della Tari.

«Anche il mondo dello sport ha subito i drammatici effetti della pandemia – spiega l’assessore allo Sport Dino De Simone – con questi interventi diamo un aiuto significativo per la ripresa del comparto sportivo a tutti i livelli. Con la campagna di sensibilizzazione lanciamo poi il messaggio: fare sport fa bene, la ripresa riparte anche da lì».