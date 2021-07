Parte a Varese la campagna di tesseramento del Pd: “Con Occhi Nuovi”

“Con Occhi Nuovi” è la campagna di tesseramento del PD Provinciale di Varese per il 2021, che riparte con ancora più forza alla ricerca di nuove persone, idee e forze per proseguire nel cammino di virtuoso di attività politica svolta sul territorio in questi anni.

Sono molte le iniziative che la Segreteria Provinciale metterà in campo per sottolineare l’importanza del tesseramento. Obiettivo sarà investire in iniziative a favore della comunità di riferimento per rafforzarla e ampliarla.

Durante il fine settimana del 3-4 luglio molti circoli PD della provincia di Varese terranno dei gazebo e delle iniziative dedicate al tesseramento aperte a tutte le cittadine e i cittadini interessati attraverso l’iniziativa “Con Occhi Nuovi”.

Sarà l’occasione anche per condividere e discutere i contenuti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e gli altri temi di attualità politica locale e nazionale. L’iniziativa coinvolgerà diverse realtà tra cui: Varese, Gallarate, Busto Arsizio, Arcisate, Besozzo, Besnate, Cardano al Campo, Caronno Pertusella, Gallarate, Gazzada, Induno Olona, Laveno, Malnate, Morazzone, Samarate, Sangiano, Tradate

Sarà altresì possibile iscriversi presso uno stand permanente allestito presso la festa del’Unità della Schiranna, aperta fino a settembre tutti i venerdì sabato e domenica dalle ore 19. Per dare seguito anche alle nuove modalità di interazione con la base da luglio 2021 si ha la possibilità di effettuare il tesseramento online attraverso il sito www.pdvarese.it.