Il progetto “Quartieri puliti” del M5S fa tappa in via Cascina Oeur

Il progetto “Quartieri Puliti” del Movimento 5 Stelle Varese ha fatto tappa nel vialetto Cascina Oeur, per la pulizia del campo di calcio del Comune di Varese. L’obiettivo della iniziativa nasce per far comprendere ai cittadini che è possibile rendere più bello il luogo in cui si vive.

Una volta terminata la pulizia del campo è stato fatto un incontro con il presidente della circoscrizione 8 Valentina Mallawarachchi per comunicare le cause del degrado, tra le quali c’è soprattutto l’uso improprio da parte di giovani durante gli orari di chiusura del campo nelle ore notturne.