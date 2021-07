Regali di Natale 2021, cosa regalare ad un uomo?

Natale 2021, questo sconosciuto. Lo scorso anno, segnato dalla pandemia, è stato caratterizzato dal parziale stop delle compere nei negozi o degli acquisti folli nei centri commerciali aperti anche fino a tardi. Ne ha tratto vantaggio la vendita on line e diversi siti e commerce sono stati “presi d’assalto” dagli acquirenti. I fidanzati, per la maggiore le donne, hanno “assaltato” i computer per stupire il proprio marito o partner. On line ormai si può acquistare di tutto: dalla spesa, al vino, ai dolci, ai regali particolari. Il 2020 ha visto l’impennata delle compere da casa; questo 2021 non sarà da meno. E nonostante moltissimi italiani si sono vaccinati, con l’arrivo dell’inverno non sappiamo cosa aspettarci. Dunque, perché non anticiparci? Perché non stupire il proprio uomo con regali particolari e del tutto inattesi? Vuoi saperne di più? Su Troppotogo troverete le idee giuste per regali al top e di qualità! Basta un click e potrete donare attimi di gioia con sorprese sempre gradite.

Natale 2021, come stupire il proprio partner

Ma come capire cosa acquistare per chi ci sta accanto? Ragioniamo per gradi. Il 2021 ha costretto tutti “in quattro mura”: chiusi locali, discoteche, luoghi d’incontro e di aggregazione. La maggior parte dei regali dovevano quindi essere adatti per passare il tempo a casa. Via libera ai cellulari di ultima generazione quindi, ai migliori pc da casa o portatili, ai videogiochi in realtà virtuale, agli attrezzi da palestra, visto che erano chiuse, ai vari passatempi. Cosa dovremmo aspettarci dal natale 2021? Secondo le statistiche, il virus Covid 19 muterà, come già sta facendo, per mantenersi in vita. L’estate e le alte temperature lo indeboliscono, il freddo invece lo rafforza. Certo non immaginiamoci di dovere restare ancora a casa, ma sicuramente di dovere ancora una volta trascorrere molto tempo tra le mura domestiche. Fatta questa premessa, cerchiamo dei regali ad hoc per questo scopo

2021, i regali adatti all’epoca in corso

Dunque come trascorre il tempo libero il nostro marito o fidanzato? Giocando ai videogiochi? Ascoltando musica? Leggendo? Facendo ginnastica? Insomma scopriamo o studiamo a fondo i suoi passatempi preferiti. Certamente un regalo che lo tenga occupato in casa divertendosi farà al caso suo e lo puoi trovare facilmente sul negozio online di Troppotogo. No a sorprese “banali” quali profumi, dopobarba, vestiti eccetera. In un certo senso aumentano la malinconia a causa delle uscite limitate.

Un regalo? Meglio per due

Avete mai pensato a un regalo da condividere pur restando a casa? Oggi la tecnologia consente anche questo. Esistono videogiochi, con casco 3D o senza, in cui i partecipanti possono essere due o più persone. Oppure potreste sfidare la vostra e l’altrui abilità con passatempi mai passati di moda come il gioco degli scacchi, shangai, sudoku, e molti altri. Siete patiti del brivido? Provate le ultime novità in fatto di videogiochi. Oggi sono disponibili in commercio videogames horror in cui i protagonisti della storia siete voi. Si può giocare da soli o anche in coppia. Se entrambi amate i brividi, questi fanno proprio al caso vostro. I nuovi games sono così realistici da sembrare reali, senza contare che un videogioco del terrore è molto più spaventoso di qualsiasi film. I protagonisti in questo caso sono persone esterne a voi, mentre in un gioco dell’orrore siete voi a dover sfidare mostri, zombie, vampiri eccetera. Amate la palestra, ma avete ancora paura di andarci? Prendete al vostro compagno degli attrezzi quali: pesi, cyclette, tapis roulant, oggi si trovano anche a prezzi contenuti, step, panche varie eccetera. E perché no, magari un gioco in realtà virtuale tramite cui fare ginnastica divertendosi. Meglio ancora un abbonamento on line per seguire un programma di allenamento specializzato. Non basta? Vi piacciono i luna park, ma non potete andare? Perché non regalare degli occhiali 3D con dei simulatori di montagne russe? Sono così spaventose da sembrare vere. Così, pur non muovendovi, proverete il brivido del vuoto. Siete patiti dei viaggi? Sempre con gli occhiali 3D e con i giusti programmi, potrete vedere anche musei, opere pittoriche, architettoniche, monumenti storici o proiettarvi su una spiaggia dall’altro capo del mondo.

I regali che fanno sempre piacere

E se vi piace la cultura, la musica, leggere libri, la tecnologia ci supporta anche su questo. Sempre on line potrete comprare a costi contenuti centinaia di opere da leggere. Oppure trovare le migliori occasioni per riascoltare i vostri dischi preferiti. Al vostro fidanzato piace leggere, ma non stare davanti al pc? I buoni vecchi volumi da sfogliare non sono mai passati di moda e li trovate su negozi online come Troppotogo. Da pc potrete acquistare tutti quelli che vorrete anche gli inediti. E non solo, anche i fumetti del passato mai passati di moda tra gli appassionati.

Conclusioni

Insomma, grazie all’acquisto on line c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Da casa si può viaggiare, giocare, volare, incontrare mostri strani, fare ginnastica, incontrare amici, anche cenare con loro. Cosa aspettate dunque? Approfondite e condividete gli interessi di chi vi sta accanto. È un’ottima idea per scoprire cosa realmente piace e fare così un regalo che coinvolga entrambi!