Nel weekend a Cassano arriva la sagra degli arrosticini e della pasta cacio e pepe

Da venerdì 2 luglio a domenica 4 luglio l’area feste in via Primo Maggio a Cassano Magnago ospiterà la

Galleria fotografica Street Food Parade - Sagra dell'arrosticino e della pasta cacio e pepe 2021 4 di 7

SAGRA DEGLI ARROSTICINI E DELLA PASTA CACIO E PEPE

un altro evento culinario organizzato da Street Food Parade con il patrocinio del Comune della città.

Un viaggio tra i sapori e i profumi della cucina tradizionale laziale ed abruzzese. I protagonisti saranno gli arrosticini e la mitica pasta cacio e pepe, ma ad accompagnarli ci sarà anche la pasta all’amatriciana e alla gricia, il supplì romano, senza dimenticare il famoso panino con la porchetta di Ariccia e molto altro ancora.

Gli organizzatori: “Anche la scorsa settimana è stato un grande successo con la cucina siciliana, segno che le persone si sono trovare comode e sicure a mangiare insieme e a guardare la partita dell’Italia agli europei. Non vediamo l’ora di ripetere l’esperienza questo weekend.”

Venerdì 2 luglio verrà trasmessa in diretta sul maxischermo la partita Italia – Belgio e a partire dalle 23:00 sarà il momento di tirar fuori la voce per cantare in un Karaoke collettivo a cura di Ariele Frizzante

Sabato 3 luglio dalle 22:00 il concerto “Roma capoccia, canzoni romane e romanesche” con Walzer live Per i più piccoli ci sarà anche un tappeto elastico e il tiro al segno per poter giocare e scatenarsi.

Inoltre, grazie alla tensostruttura di 1600 mq, i partecipanti potranno godersi l’intero weekend anche in caso di maltempo e in completa sicurezza.

PRENOTAZIONI CONSIGLIATE

Posti limitati (SOLO servizio al Tavolo) Per prenotare è sufficiente compilare il modulo online, scrivendo a info@leofficineculturali.it, oppure telefonando o inviando un messaggio WhatsApp al numero 3495382384 Attivo il servizio take away

Orari

Venerdì e sabato dalle 18 a mezzanotteVENERDÌ: 18.00 – 24.00

Domenica dalle 11.30 alle 15.30 e dalle 18 a mezzanotte