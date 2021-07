Scontro tra un auto e una moto a Busto Arsizio, ferito il motociclista

Incidente in via Turbigo di Busto Arsizio questa mattina, venerdì, poco prima delle 8. Nello scontro tra una moto e un’auto un giovane di 23 anni, alla guida della due ruote, è rimasto ferito fortunatamente non in modo grave riportando alcune contusioni, dopo essere caduto a terra in seguito all’impatto. Sul posto un’ambulanza, che l’ha trasportato in ospedale a Busto Arsizio, e una pattuglia della Polizia Locale che ha rilevato l’incidente.

Secondo una prima ricostruzione l’auto stava effettuando un inversione a U quando è sopraggiunta la moto che non è riuscita a fermarsi, andando a collidere con la vettura.