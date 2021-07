Si sposta al teatro Nuovo il doppio concerto di Filmstudio 90

A causa delle previsioni meteo avverse, si sposta al teatro Nuovo il doppio concerto previsto per questa sera con il Michele Fazio Trio con Aska Kaneko e Carlos Buschini e con il gruppo Gaia Cuatro.

Michele Fazio si è sempre contraddistinto per il forte impatto lirico e melodico, in grado di far vibrare le corde emozionali più intime dell’ascoltatore per la sua immediatezza straordinaria, prerogative che gli sono valse l’appellativo di “supermelodista.” La ricchezza compositiva gli ha fatto guadagnare una buona fama internazionale, mentre per il cinema ha firmato le colonne sonore del regista e attore Sergio Rubini. Il trio è completato dal batterista Mimmo Campanale ed dal contrabbassista Marco Loddo, mentre saliranno sul palco anche Aska Kaneko e Carlos Buschini.

Il gruppo Gaia Cuatro è uno dei gruppi jazzworld di maggior successo internazionale, un quartetto nippo/argentino che offre una musica carica di suggestioni e di rara intensità espressiva, di grande purezza timbrica. Ascoltare un loro concerto o un loro disco è una esperienza irresistibile. Propongono un incredibile ed affascinante mix di Argentina e Giappone, fatto di di passione, calore, ritmo, raffinatezza, eleganza e misticismo. Il risultato è da lasciare senza fiato. Ne scaturisce un connubio sensazionale dove la passione, il calore ed il cuore della musica argentina si fonde con la raffinatezza e l’eleganza della tradizione musicale giapponese.

L’evento organizzato in collaborazione con JazzAltro, sarà alle 21.30 di martedì 13 luglio al cinema Teatro Nuovo.