Il sindaco di Caravate Nicola Tardugno lascia l’ospedale dopo 17 giorni

Si era sentito male nel corso di una partitella lo scorso 3 luglio. Oggi, dopo 17 giorni di cure, il sindaco di Caravate Nicola Tardugno ha potuto finalmente lasciare l’ospedale.

Il primo cittadino ha voluto ringraziare chi gli è stato vicino in questo periodo difficile, chi lo ha contattato per dargli forza e anche i medici che si sono presi cura di lui.

Con un post su Facebook le sue prime parole dopo le dimissioni:

«Uscire dall’ospedale dopo 17 giorni, con le proprie gambe, interagendo con tutti, non ha veramente prezzo.

Ho sofferto, ma ho stretto i denti, mi sono fatto forza: a casa mi aspettavano i miei affetti, la mia famiglia, sempre pronti a supportarmi. Ma oltre alla “carezza” (per dirla con le parole del Santo Padre) ricevuta nel reparto di neurologia dell’ospedale di Circolo a Varese da parte di medici, infermieri, os e personale addetto alle pulizie, la vicinanza di voi cittadini, amici e colleghi/e, datore di lavoro é stata immensa: messaggi con wattsapp e messanger, chiamate, hanno reso questi 17 giorni piú leggeri e mi hanno strappato tanti sorrisi.

E torno qui, all’ombra delle colline Caravatesi, a sentire le cicale…un po’ di riposo e sarò ancora in mezzo a voi».