Sinistra Alternativa presenta il suo programma in piazza

Dopo la riuscita di sabato 26 giugno che ha visto la numerosa partecipazione di cittadini e cittadine al nostro presidio di Piazza Monte Grappa, il comitato per la presentazione della lista “Sinistra Alternativa Varese” dà appuntamento ai cittadini per la presentazione del progetto e delle proposte per la Città.

Il prossimo appuntamento per la loro campagna elettorale è sabato 10 luglio e venerdì 16 luglio 2021.

Dalle 10 alle 18 gli attivisti di Sinistra Alternativa saranno in piazza XX Settembre a Varese

.