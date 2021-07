Tempo di partenze, la Polizia stradale di Varese rafforza i controlli e dà buoni consigli

L’estate sta entrando nel vivo e proprio i mesi di luglio e agosto saranno quelli più critici per quanto riguarda il traffico con partenze, rientri e spostamenti programmati in particolare nei fine settimana.

La Polizia Stradale di Varese, insieme ai reparti di Busto Arsizio e Luino, ha programmato controlli assidui e continui per i veicoli che trasportano merci e passeggeri, soprattutto nelle tratte di grande percorrenza, quali l’Autostrada A8, la Diramazione A8dir/A26, la Pedemontana e la SS336 della Malpensa.

L’attività della Polizia Stradale vedrà impiegato un numero maggiore di equipaggi grazie al coordinamento con altre Sezioni della Regione Lombardia. I servizi predisposti saranno finalizzati a svolgere, come di consueto, da un lato, un’attività di prevenzione attraverso la presenza visibile e costante degli equipaggi che si occuperanno di viabilità e tutela dei viaggiatori; dall’altro saranno effettuati controlli sia sulla velocità, sia sulle condizioni psicofisiche dei conducenti, nonché nelle aree di sosta per contrastare fenomeni legati a reati come truffe, furti e rapine.

Anche i mezzi di trasporto verranno sottoposti a verifiche e controlli, sia di tipo amministrativo, sia di tipo tecnico, riguardo, ad esempio allo stato di usura delle gomme ed all’efficienza di tutte le parti meccaniche, con particolare riguardo ai mezzi pesanti.

Il monitoraggio della circolazione e dei vari aspetti di legalità, verrà realizzato anche facendo uso di sofisticate apparecchiature speciali in dotazione.

Il Dirigente della Sezione Stradale di Varese non nasconde la sua preoccupazione in ordine al recente aumento degli incidenti mortali in provincia, determinato dalla massiccia presenza di ogni tipo di veicolo su strada, in concomitanza con la fine del lockdown e con la ripresa delle attività produttive e commerciali: «Le cause degli incidenti vanno ricercate, quasi esclusivamente, nei comportamenti di guida. Occorre tenere presente che il fattore umano (il conducente) è la componente più fallace del sistema. L’obiettivo è pertanto quello di trasmettere un messaggio semplice ed efficace: la sicurezza stradale è una responsabilità condivisa, una responsabilità di ciascuno di noi».

Per questa ragione, proprio in occasione degli esodi estivi, la Polizia stradale invita gli automobilisti ad una guida prudente e responsabile che rispetti le seguenti indicazioni: