TIM, tutte le novità di TIMVISION: film, serie TV, calcio e sport per intrattenere tutta la famiglia

TIM ha presentato oggi durante una conferenza stampa tutte le novità sul catalogo di TIMVISION: film, serie TV, calcio e sport per intrattenere tutta la famiglia.

Dopo il lancio delle nuove offerte nelle scorse settimane TIM ha svelato il palinsesto di TIMVISION che nelle ultime settimane ha aggiunto ai numerosi accordi con colossi dello streaming come Netflix e Disney+ anche i cataloghi sportivi di DAZN, Mediaset Infinity e più di 80 film internazionali con l’ultimi accordo con Sony Pictures.

All’evento hanno preso parte Antonella Dominici, responsabile TIMVISION and entertainment products, Luca Josi, Direttore brand strategy, media e multimedia di TIM, e il campione di calcio Ciro Ferrara, testimonial dell’evento.

“Il nostro posizionamento parte dall’offerta di TIMVISION, unico operatore che offre in un unico pacchetto contenuti che vanno dal cinema all’intrattenimento, fino alle serie Tv e allo sport – dichiara Antonella Dominici, responsabile TIMVISION – Ormai i produttori di contenuti sono globali, e hanno una scala che non è paragonabile alla capacità locale di produrre contenuti: TIMVISION semplifica l’accesso ai prodotti, garantendo un’esperienza semplice e completa al cliente”.

TIMVISION, tutto il meglio dell’intrattenimento e dello sport in un unico abbonamento

Ad oggi TIMVISION è il maggiore aggregatore di contenuti d’intrattenimento grazie alle partnership strette negli anni da TIM con Disney+, Discovery+, Mediaset Infinity, Netflix, Amazon PrimeVideo e DAZN.

Una scelta quella di TIM che parte dalle passioni dei propri clienti, come spiegato da Luca Josi, Direttore brand strategy, media e multimedia di Tim e punta a un’esperienza di intrattenimento di qualità, basata sull’innovazione che consente ai clienti un servizio semplificato e più economico.

“Si tratta di un percorso che abbiamo fatto in velocità, un progetto che ha contribuito a reinventare il mondo televisivo di prima fascia – dichiara Luca Josi di TIM – Completezza, semplicità e convenienza sono le parole chiave: per noi rappresentano una certezza, e un elemento distintivo rispetto a tutti gli altri aggregatori di contenuti. Cerchiamo di intercettare comunità che sono già all’interno della nostra base di consumatori”.

Grazie alle nuove offerte TIM lanciate nel mese di luglio i clienti TIMVISION potranno infatti accedere da un’unica vetrina a tutti i contenuti cinema, intrattenimento e sport. Un catalogo vasto e dedicato a tutti gli interessi e fasce di età, con intrattenimento anche per i più piccoli, grazie a Disney+.

TIM firma l’accordo con Sony Pictures: su TIMVISION arrivano i migliori film internazionali e due esclusivi docu-film su Ennio Morricone e Salvatore Ferragamo

L’ultimo accordo svelato da TIM, con Sony Pictures, porterà su TIMVISION più di 80 nuovi film internazionali. Molti dei quali in prima finestra di visione pay, tra cui: Piccole Donne, Jumanji: The Next Level, Bad Boys for Life. Oltre a importanti prossime uscite nelle sale cinematografiche, che saranno disponibili su TimVision in prima finestra di abbonamento.

Al cinema si aggiunge anche una novità, frutto della collaborazione fra TIM e Lucky Red: due docu-film sulla vita di due icone italiane: Ennio Morricone e Salvatore Ferragamo. Il primo dal titolo “Ennio: il maestro”, diretto da Giuseppe Tornatore, e il secondo diretto da Luca Guadagnino, dal titolo “Salvatore: Shoemaker of Dreams”.

TIMVISION Calcio e Sport, l’offerta dedicata agli appassionati del pallone

Nel nuovo palinsesto TIM grande spazio viene dato al calcio, grande passione degli italiani, per cui il Gruppo ha pensato a un’offerta dedicata che aggrega tutto il meglio del calcio nazionale e internazionale: TIMVISION Calcio e Sport.

Grazie agli accordi con DAZN e Mediaset Infinity gli appassionati di calcio potranno infatti seguire su TIMVISION, con un unico abbonamento Serie A Tim, Uefa Europa League, Uefa Conference League, Uefa Champions League, la Serie Bkt, la Liga spagnola, la FA Cup inglese. Inclusi inoltre tutti i match della Serie A femminile, oltre alle final four di Supercoppa e quarti, semifinali e finali di Coppa Italia per un totale di oltre 140 partite.

Inoltre, TIM trasmetterà su TimVision il canale Eurosport 4K dove si potrà assistere in diretta ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, grazie all’accordo con Discovery+. Oltre al calcio saranno anche disponibili importanti eventi del Ciclismo, il grande Tennis, la serie A di Basket, il golf e tanto altro.