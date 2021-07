Truffa dei bollettini della Camera di Commercio, chieste pene fino a 2 anni e 4 mesi

In due mesi, da aprile a fine maggio 2017, sono stati capaci di incassare qualcosa come 1,5 milioni di euro grazie alla truffa dei bollettini della Camera di Commercio ai danni di oltre 7 mila persone.

Tre cittadini italiani, residenti nell’area metropolitana di Milano e con precedenti per gli stessi reati, avevano architettato un raggiro nei confronti di imprenditori e partite Iva ben congegnato ma una segnalazione da parte di un ufficio postale di Gallarate (dove avevano aperto il conto sul quale far confluire i soldi) hanno segnalato le operazioni sospette alla Guardia di Finanza che ha avviato l’indagine insieme alla Procura di Busto Arsizio (sostituto procuratore Francesca Parola).

Questa mattina il giudice per l’udienza preliminare Luisa Bovitutti avrebbe dovuto decidere se condannarli o assolverli ma per un problema tecnico l’udienza è stata rinviata ad ottobre. Nel frattempo uno dei tre imputati è deceduto a seguito delle complicazioni causate dal Covid.

Il pm Parola aveva chiesto per il defunto e l’altro socio una condanna a 2 anni e 4 mesi (e 3600 euro di multa) per i reati di truffa, riciclaggio e autoriciclaggio mentre per la terza imputata (accusata solo di riciclaggio) il pm ha chiesto una pena di 1 anno e 10 mesi e 2400 euro di multa. Le pene sono scontate di un terzo per la scelta del rito abbreviato.

I tre, con una parte del denaro incassato, avevano acquistato una casa a Sanremo, un furgone e alcune stampanti professionali che avrebbero utilizzato per implementare la loro attività illecita. Del milione e mezzo incassato, la Procura è riuscita a recuperarne poco più della metà mentre il resto è stato speso a seguito di prelievi in contanti e quindi impossibile rintracciare dove sia finito.