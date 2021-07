Un ricco weekend di appuntamenti a Luino

Tanti sono gli incontri previsti per questo weekend nella cittadina di Luino.

Dopo il grande successo riscontrato con i primi due appuntamenti di musica classica presso Palazzo Verbania, il Comune di Luino invita la cittadinanza all’ultimo concerto del Duo Afrodite venerdì 16 luglio alle ore 18:00. Per info o prenotazioni: info@associazioneginomarinuzzijr.it, www.associazioneginomarinuzzijr.it, infopoint@comune.luino.va.it

Gli appuntamenti proseguono poi nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 luglio con visite guidate, laboratori e spettacoli per bambini dai 6 ai 10 anni ispirati al romanzo “Le avventure di Pierino al mercato di Luino” per scoprire le storie e i luoghi narrati da Piero Chiara. L’iniziativa, a cura del CAI Luino e del Teatro periferico in collaborazione con il Comune di Luino e la Biblioteca Comunale di Luino, ha avuto grande riscontro già nello scorso fine settimana, ecco il programma per questo:

SABATO 17/7/2021, dalle 15.00 alle 17.30

PRIMA: visita guidata a Palazzo Bernabò e a Casa Mutti, accanto a Casa Zanella;

DOPO: in biblioteca, lettura-spettacolo ispirata al racconto “Le Barbitta volano lontano” e laboratorio con i bambini sul tema: Come si muovono i personaggi in teatro? (esprimere con le facce e con i gesti)

DOMENICA 18/7/2021, dalle 15.00 alle 17.30

PRIMA: visita guidata al Vicolo del Guasto, vicino alla Chiesa parrocchiale;

DOPO: in biblioteca, lettura-spettacolo ispirata al racconto “Cammina cammina” e laboratorio con i bambini sul tema: Le bugie (dire, scrivere, inventare)

Il ritrovo è presso Palazzo Verbania 5 minuti prima delle visite guidate. L’ingresso è gratuito, per un massimo di 30 persone per turno. Per prenotare e per maggiori informazioni è possibile telefonare ai numeri 334 1185848 – 347 0154861 – 0332 543525/564 o inviare una email a cultura@comune.luino.va.it – biblioteca@comune.luino.va.it o info@teatroperiferico.it.

Altri due sono gli appuntamenti previsti per sabato 17 luglio. Alle ore 12:00 presso Palazzo Verbania si terrà l’inaugurazione della mostra “Chagall le fiabe e altri sogni” a cura di Chiara Gatti e Oreste Bellinzona. Alle ore 21:30 invece, presso il Parco a Lago di Luino, ci sarà la proiezione del film “Ma cosa ci dice il cervello”, la seconda del programma “Esterno Notte”. L’ingresso è gratuito.