Ventunenne in bici contro un palo a Laveno, arriva l’elisoccorso

Brutto incidente per un ragazzo di 21 anni finito questa sera, sabato, attorno alle 20.45 contro un palo della luce a Laveno Mombello.

Il fato è avvenuto in viale Giuseppe Garibaldi nella parte della strada che esce dalla località Gaggetto, tenendo la ferrovia sulla sinistra.

Il ragazzo si è ferito in maniera seria, anche se non sembra essere in pericolo di vita.

Sul posto a soccorrerlo un’ambulanza della croce rossa di Gavirate e un elicottero sanitario di Como che ha caricato il giovane immobilizzato per le prime cure dai sanitari e trasportato in codice giallo all’ospedale di Circolo di Varese.

L’incidente è stato rilevato dalla polizia locale e successivamente sul posto si è recata anche una pattuglia della stazione dei carabinieri di Laveno Mombello, compagnia di Luino.