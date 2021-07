I vlogger di “In viaggio col tubo” a spasso per il Varesotto

Si chiamano Giorgio e Martina, ma sui social sono conosciuti come “In viaggio col tubo” e fanno il lavoro più bello del mondo: i travel vlogger. Gio&Marti hanno fatto del viaggio la loro professione: girano il mondo e raccontano attraverso il loro canale youtube quel che vedono, i posti in cui si fermano, i luoghi caratteristi o storici che visitano, le persone che incontrano, le tradizioni.

Martina e Giorgio sono stati a Varese ospiti del Palace Hotel: hanno trascorso quattro giorni in città e gireranno per il centro ma non solo. «L’idea di accoglierli nella nostra struttura fa parte di un progetto di comunicazione più ampio – spiega il direttore del Palace Hotel, Andrea Buffarello -. Dopo Varese visiteranno anche gli alberghi che gestiamo a Venezia e Siena. Raccontando com’è stato soggiornare da noi, faranno sì promozione alle strutture, ma anche al territorio».

Insomma, veri influncer che faranno conoscere Varese in tutto il mondo: su Youtube si può viaggiare insieme a loro tra il centro città, il Sacro Monte, Campo dei Fiori, Villa Panza, Villa Della Porta Bozzolo e tanti altri luoghi che hanno potuto apprezzare da vicino.