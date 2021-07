A Wembley è sfida Italia – Spagna: 1-0 con Chiesa al 60′

L’Italia del calcio vuole compiere un altro passo in avanti nel suo sogno europeo. Alle ore 21 nel tempio del football inglese, lo stadio londinese di Wembley, la squadra di Roberto Mancini affronta la Spagna nella prima semifinale di Euro 2020. Una derby latino dal pronostico apertissimo tra due avversarie frizzanti che rinnovano un duello affascinante e dai tanti precedenti. (foto UEFA)

Gli Azzurri dovranno fare a meno dell’infortunato Spinazzola in fascia sinistra, sostituito da Emerson Palmieri (a destra c’è sempre Di Lorenzo al posto di Florenzi); le Furie Rosse invece iniziano con Morata in panchina e Oyarzabal al centro dell’attacco.

ITALIA – SPAGNA 1-0 (0-0) MARCATORE: Chiesa (I) al 15′ st ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson (Toloi dal 73′); Barella, Jorginho, Verratti (Pessina dal 73′); Chiesa, Immobile (Berardi dal 61′), Insigne. All. Mancini.

SPAGNA (4-3-3): Simon; Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Jordi Alba; Koke (Rodri dal 70′), Busquets, Pedri; Ferran Torres (Morata dal 61), Oyarzabal (Moreno dal 70′), Dani Olmo. All. Luis Enrique.

ARBITRO: Felix Brych (Germania).

I FATTI SALIENTI DEL MATCH IN TEMPO REALE

68′ – OCCASIONE ITALIA – Percussione di Chiesa che poi serve Berardi in area, respinge Unai Simon di piede.

65′ – OCCASIONE SPAGNA – Koke serve Oyarzabal che “cilecca” il colpo di testa da solo davanti alla porta.

60′ – GOL DELL’ITALIA!!!! – La sblocca Chiesa dopo un’azione in verticale a cercare Immobile, poi arriva l’esterno e segna “alla Del Piero”!!! 1-0.

53′ – OCCASIONE ITALIA – Scappa Insigne, palla a Barella e poi a Chiesa, rasoterra preda di Unai Simon.

52′ – OCCASIONE SPAGNA – Oyarzabal veloce a destra, serve Busquets che da buona posizione tira alto di poco.

50′ – CARTELLINO GIALLO – Ammonito (finalmente) Busquets all’ennesimo fallo tattico. Primo cartellino del match.

49′ – CI PROVA IMMOBILE. E POI SALVA DI LORENZO – Vince un rimpallo al limite e prova a tirare in diagonale, palla a lato. Sul ribaltamento, preziosa chiusura del difensore su un cross diretto a Torres.

SECONDO TEMPO – Si ricomincia senza sostituzioni.

45′ – TRAVERSA ITALIA – Insigne lancia Emerson a sinistra, tiro di prima intenzione che sbatte sul legno. L’arbitro non si accorge della deviazione del portiere. FINE PRIMO TEMPO

25′ – OCCASIONE SPAGNA – Palla che balla in area, tiro teso di Dani Olmo ma Donnarumma è perfetto a tuffarsi a destra.

21′ – OCCASIONE ITALIA – Simon esce a vuoto contro Emerson, ma Immobile è lento a servire Barella e quest’ultimo viene fermato.

19′ – Possesso prolungato della Spagna, per gli Azzurri una punizione non sfruttata

13′ – OCCASIONE SPAGNA – Palla servita in area per Oyarzabal che però controlla male, Emerson allontana.

2′ – PALO ITALIA (A GIOCO FERMO) – Lo colpisce Barella, partito però in posizione di off-side. Giusto fermare il gioco.

1′ – VIA – Partita iniziata regolarmente a Wembley