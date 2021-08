60 varesotti ai Giochi liberetà 2021 di Cattolica

Saranno 60 i varesotti che parteciperanno a “Noi ripartiamo!!!”, la vacanza culturale promossa da Spi Cgil Lombardia nell’ambito dei Giochi di liberetà e inclusione sociale in programma dal 13 al 17 settembre a Cattolica: cinque giorni di tornei, mostre, musica, spettacoli e dibattiti.

«Portare sano svago e allegria dopo mesi così difficili – spiegano gli organizzatori – è l’obiettivo prefissato dal sindacato dei pensionati, che offre la possibilità agli iscritti e non, di partecipare a questo grande evento, ricco di sport, arte, cultura, divertimento. Spazio sarà dedicato anche a dibattiti legati all’ attualità, per non perdere di vista le importanti tematiche sociali che caratterizzano il panorama nazionale».

Il programma

Lunedì 13, alle 17, festa di benvenuto in piazza della Repubblica con aperitivo con i ragazzi di Pizzaut e inaugurazione della sala mostre. Dalle ore 21, concerto presso la tensostruttura con Renato Franchi & his band per lncanto live tour 2020.

Martedì 14 sera alle ore 20.30, la tensostruttura ospiterà la premiazione degli artisti dei Giochi di liberetà e a seguire ci sarà lo spettacolo del Trio eccentrico, ensemble di fiati (flauto, clarinetto e fagotto) e voce narrante che si esibirà con “Pierino e il lupo” e “Rossini Maestro di cucina”.

Mercoledì 15 alle ore 9,30 prenderà avvio il convegno Spi “Lombardia: quali politiche per la ripartenza” sull’economia lombarda. Modera Marina Marinetti, vicedirettrice di Economy. Alle ore 21.00, Enrico Bertolino sul palco propone un brillante spettacolo di instant theatre, formula di teatro incentrato sull’attualità.

A chiusura dell’evento, giovedì 16 è prevista la cena di gala, con musica dal vivo.

Oltre a tutto questo, i Giochi di liberetà offriranno anche un intrattenimento a 360 gradi con tornei, giochi, corsi per tutti e altri appuntamenti culturali.