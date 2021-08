“Agenzie sistema che funziona”. E Rasizza ringrazia Giorgetti per il riconoscimento

«A nome delle società aderenti ad Assosomm voglio ringraziare il Ministro Giorgetti di aver citato le Agenzie per il Lavoro come esempio virtuoso nell’ambito delle politiche attive e di aver sottolineato l’importanza del Capitale Umano nelle scelte degli investimenti economici da parte delle aziende».

Lo dice Rosario Rasizza, presidente di Assosomm, l’Associazione Italiana delle Agenzie per il Lavoro, facendo seguito alle dichiarazioni del Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti che nel suo intervento al Meeting di Rimini ha parlato di Agenzie per il Lavoro e formazione: «Dobbiamo capire – ha detto Giorgetti – come mai le agenzie del lavoro interinale riescono» ad accoppiare competenze, domanda e offerta di lavoro «mentre quelle pubbliche no». Giorgetti ha parlato di «un sistema che in qualche modo funziona».

«Queste dichiarazioni – commenta Giorgetti – ci gratificano dell’impegno che, da oltre 20 anni, mettiamo in campo per trovare nuova occupazione, con contratti regolari, a migliaia di persone e dell’attenzione rivolta anche alla loro formazione professionale. I numeri, del resto, sono significativi e in crescita. Parliamo, oggi, di quasi 500 mila missioni di lavoro in somministrazione, in un anno e di oltre 40 mila corsi di formazione, attraverso Forma.Temp, Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione, a cui versiamo il 4% delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e indeterminato in somministrazione. Nel complesso, parliamo di una cifra di quasi 200 milioni di euro erogata dalle Agenzie per il Lavoro annualmente per la formazione fornita a oltre 200 mila persone».

«Sottolineo inoltre, come affermo da sempre, le Agenzie per il Lavoro, che ricordo operano attraverso autorizzazione ministeriale, in una logica di collaborazione tra pubblico e privato, sono a disposizione del Paese e del Governo per trovare le migliori soluzioni di politiche attive del lavoro. Riteniamo che la nostra esperienza e la nostra rete di agenzie e di contatti possano rappresentare un aiuto e un modello per favorire e creare quel perfect match tra domanda e offerta. Tutti gli addetti alla ricerca e selezione e la forza commerciale delle Agenzie per il Lavoro sono infatti quotidianamente in contatto con i referenti delle aziende, li incontrano, ascoltano e sanno cogliere quali sono le loro reali esigenze in termini di Capitale Umano».