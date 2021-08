Agostino De Troia ha scelto: si candida nel centrodestra con la Grande Varese

Il consigliere comunale Agostino De Troia ha deciso. Come vi avevamo anticipato in un articolo di qualche giorno fa torna nel centrodestra, e da oggi sappiamo anche dove: nella lista – dall’ancora incerto nome Grande Varese o Varese Città Giardino – che sostiene Matteo Bianchi.

De Troia, che ora siede a palazzo Estense nel Gruppo Misto, era entrato in consiglio comunale in sostituzione del dimissionario Mauro Gregori nella lista Galimberti ma, qualche anno dopo, ne è uscito anche lui, non senza essere passato, per un breve tempo, nel gruppo di Italia Viva.

«La lista Galimberti – è il commento di De Troia – non si è si evoluta in soggetto politico e si è sgretolata. Cosa che, probabilmente, il sindaco aveva fin dall’inizio previsto, per lasciare campo libero al PD e, in prospettiva, a un accordo coi Cinque Stelle che noi avremmo osteggiato».

De Troia nasce politicamente nel partito socialista, a sinistra. Militante del Psi, poi nel Psdi, prima dell’esperienza civica è stato anche nell’Udc, da cui provengono i suoi attuali compagni di avventura nella lista civica a sostegno di Bianchi. «Da anni chiedo che venga condiviso con le imprese e con le associazioni di categoria un progetto di sostanziale recupero delle aree dismesse, fondamentali in chiave di rilancio per le aziende e per il lavoro. Istanze cui Galimberti ha risposto con molte promesse non mantenute – afferma programmaticamente De Troia – Con Matteo Bianchi potremo risvegliare Varese: chiudere il dormitorio e aprire la grande città».

All’ufficializzazione del ritorno nel centrodestra di De Troia erano presenti Mirko Reto, coordinatore della campagna elettorale del candidato Sindaco Matteo Bianchi, ed Ennio Imperatore, punto di riferimento storico dell’UDC varesino e poi della Lega Civica.

«Una persona di grande esperienza e livello come il consigliere De Troia trova nella grande Varese un punto di riferimento fondamentale per proseguire la propria azione politica – commenta Mirko Reto – è la dimostrazione che i moderati e i centristi si ritrovano sempre di più sulle nostre tematiche, che si basano soprattutto sul lavoro e la necessità di politiche innovative per il suo rilancio».