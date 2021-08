Al lavoro per riaprire la strada per Orascio a Maccagno: “Enorme la quantità di materiale da rimuovere”

Proseguono senza sosta i lavori per liberare dai detriti la strada che porta ad Orascio, la frazione di Maccagno, isolata da quando una grossa frana ha bloccato ogni via di collegamento.

Anche in questo fine settimane le operazioni di sgombero non si sono mai fermate come spiega il sindaco di Maccagno Fabio Passera: «Stiamo facendo tutto quanto è nelle nostre possibilità -spiega – ma il materiale è davvero tanto. Ben più dei mille metri cubi caduti giovedì 5 agosto: gli operatori in queste ore hanno staccato la roccia e la terra che erano rimaste sospese sulla collina. Non ci sono particolari intoppi ma il lavoro da fare è ancora molto.

Anche questa mattina l’attività è ripresa alle 7 e proseguirà almeno fino alle 18. Al lavoro oggi, domenica 8 agosto, ci sono 5 persone e tutti i mezzi meccanici a disposizione».

Nel frattempo la Protezione Civile continua a fare la spola tra la valle e la frazione per garantire alle 47 persone che si trovano ad Orascio i beni di prima necessità: «Anche oggi abbiamo portato alcuni medicinali. Insomma, bisogna avere ancora un po’ di pazienza. Il meteo gioca a nostra favore e noi stiamo davvero facendo il possibile»