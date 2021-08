Cielo limpido e caldo estivo

Torna l’estate dopo diverse giornate segnate dal maltempo. Le previsioni del Centro Geofisico Prealpino annunciano per i prossimi giorni un graduale aumento della pressione atmosferica con l’espansione di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo e le nostre regioni. Il clima sarà dunque soleggiato e asciutto per tutta la settimana. Temperature in aumento, con massime sopra i 30 gradi e caldo via via estivo.

La giornata di martedì vedrà cielo generalmente ben soleggiato con qualche cumulo nelle ore più calde. Clima asciutto e temperature massime in lieve aumento.

Ben soleggiato su tutta la regione anche domani, mercoledì 11 agosto. Qualche cumulo nel pomeriggio è previsto in montagna. Sarà una giornata molto calda con temperature massime in ulteriore lieve aumento.