Danni del maltempo, a Gavirate comincia la posa del ponte militare

Dopo la notte di presidio sui punti sensibili da parte dei volontari della protezione civile coordinati dalla Provincia, a Gavirate domenica mattina è cominciata la posa del ponte militare “bailey”.

Il montaggio è a cura del “gruppo genieri Lombardia” di Samarate e una volta completato consentirà di nuovo il transito lungo la via Bravo Livio colpita duramente dall’alluvione di mercoledì scorso: per evitare possibili ulteriori problemi per chi vive nella parte alta della strada che porta a Ca dei Monti la notte scorsa una cinquantina di residenti sono stati evacuati dalle loro abitazioni per trovare riparo altrove.

La palestra delle scuole medie è stata aperta e allestito il campo base all’esterno dove già nella serata di sabato era arrivato il ponte – costruzione in tubi di metallo – custodito in due grandi camion da trasporto. Il ponte è lo stesso che l’anno scorso venne lanciato a Curiglia con Monteviasco per consentire il transito in sicurezza lungo la strada provinciale della Valdumentina franata a causa delle fortissime precipitazioni.

Nelle operazioni di assistenza alla popolazione a oltre a numerosissimi gruppi di protezione civile provenienti da tutta la provincia di Varese sono stati impegnati anche i carabinieri e la Croce Rossa Italiana che hanno prestato supporto logistico.

Anche se nella notte le precipitazioni non sono state così intense da replicare quanto avvenuto in città mercoledì – grazie anche alle opere di contenimento delle acque messe in atto già nella serata di sabato – l’attenzione rimane alta, e gli occhi tutti puntati al cielo, e alla montagna fragile.