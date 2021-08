A Fagnano Olona il centrodestra non andrà unito alle elezioni

A Fagnano Olona il centrodestra andrà alle elezioni diviso: da una parte Forza Italia e Lega e dall’altra, con grande probabilità, una lista civica ispirata ai valori di Fratelli d’Italia che non potrà usare il simbolo.

La dirigenza locale del partito, infatti, ha scelto di presentarsi alle urne in maniera autonoma nonostante dal provinciale siano arrivate indicazioni per trovare un accordo con il resto della coalizione. Per il coordinatore cittadino Fabio Pigni e per gli ex-consiglieri comunali Federico Fasolino e Claudia Guaglianone, però, non c’è stato modo di ricomporre una frattura apertasi già negli ultimi mesi della travagliatissima giunta Catelli.

In casa Lega e Forza Italia, invece, i lavori sono a buon punto e ci sarebbe anche un candidato sindaco pronto da annunciare già agli inizi della prossima settimana. Ora si sta lavorando sul programma e sulla lista che dovrà sostenerlo.

Certamente non sarà facile, in queste condizioni, competere per lo scranno più alto al castello: da un lato pesa il ricordo ancora fresco del commissariamento e dall’altro le lacerazioni interne che hanno portato ad una corsa a due alla prossima tornata elettorale. Di fronte, inoltre, c’è un centrosinistra unito sotto le insegne della lista Fagnano Bene Comune.