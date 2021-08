Ferragosto alla Festa del Pd alla Schiranna

La festa del Partito Democratico alla Schiranna di Varese continua con un programma speciale in occasione

di Ferragosto.

In particolare, venerdì 13 agosto, sabato 14 agosto e domenica 15 agosto, la Festa è aperta dalle ore 18 e proporrà come piatto speciale le trofie al pesto antico con pomodorini e provola, al quale si affiancheranno

le classiche proposte della Festa: fritto misto di pesce, grigliata, lasagne e polenta, panino con la salamella e

patatine fritte, lo stinco di maiale al forno con patate, le tagliatelle ai funghi porcini e il panino americano

con hamburger di fassona razza piemontese.

Oltre a piatti più freschi come l’insalata di mare, il prosciutto e melone, il roast beef e una selezione di formaggi. Oltre alla birra Poretti della Valganna, il ristorante propone una selezioni di vini prodotto in provincia di Varese.

La Festa sarà aperta anche domenica 15 agosto a pranzo, con i menu paella&sangria (paella valenzana con

sangria, acqua e caffè), griglia&birra (hamburger di fassona razza piemontese, salamella, costine e patatine

fritte o insalata mista e birra media bionda o rossa e caffè), vegetariano (pasta al pomodoro, hamburger vegetariano, patatine o insalata mista, bevanda e caffè), oltre al menu bambini (pasta al pomodoro, hamburger di fassona razza piemontese, patatine o insalata mista e bibita). Durante il pranzo ci sarà uno speciale intrattenimento musicale e sarà proposta una tombolata. Occorre prenotare al numero 345 406

0379 oppure 328 381 2350.

La festa si svolge alla Schiranna di Varese, in via Vigevano 26, vicino alla rotonda; mette a disposizione della clientela un ampio parcheggio e un’area attrezzata con giochi per i bambini. A fronte delle nuove disposizioni

normative, l’accesso all’area della festa sarà consentito a fronte dell’esibizione del green pass