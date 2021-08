Frontaliere, incensurato, scippa l’anziana per il biglietto bus: “Non so perché l’ho fatto”

Nessuno, neppure lui, sembra sapere perché l’ha fatto.

E c’è da credergli, almeno ascoltando il racconto offerto in aula dopo che l’imputato – 41 anni, fedina penale illibata e stipendio sostenuto perché da operaio specializzato frontaliere – ha ammesso di aver sì scippato la borsa dell’anziana, ma solo dopo essersi accorto di non avere spiccioli per pagare il biglietto che gli avrebbe permesso di rincasare.

Storia mai sentita prima. Eppure è quanto detto nell’udienza di convalida a Varese dinanzi al giudice Rossana Basile che ha convalidato l’arresto e sottoposto l’uomo alla misura cautelare personale dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria: dovrà recarsi dal carabinieri di Marchirolo ad uno specifico orario e nei giorni imposti dal magistrato.

Una misura che, a differenza degli arresti domiciliari, consente a chi ne è afflitto di poter recarsi al lavoro e provvedere così al mantenimento della famiglia.

Il pubblico ministero in aula era Davide Toscani e l’avvocato difensore Irene Visconti. I fatti si riferiscono a domenica pomeriggio quando l’uomo si è trovato a Varese senza soldi e ha notato un’anziana che stava camminando in via Piave.

Da lì è scattata la molla che l’ha portato a scippare la borsa della donna che, sovrastata e spaventata ha perso l’equilibrio ed è caduta a terra senza fortunatamente accusare particolari lesioni se non alcune contusioni dovute all’impatto col suolo.

Ma il quarantenne non ha neppure fatto in tempo ad aprirla, la borsa, perché è stato fermato da tre passanti che hanno chiamato il 112 che ha inviato sul posto una pattuglia della squadra Volanti della questura di Varese.

Poi le manette per quello che sembra a tutti gli effetti un inspiegabile “raptus” predatorio cui sono seguite le scuse del diretto interessato e l’intenzione a riparare a quanto avvenuto.