Gli stranieri comunitari possono votare alle elezioni comunali, ma devono registrarsi

Il Comune avvisa che i cittadini comunitari residenti a Busto Arsizio possono chiedere di essere iscritti nelle liste elettorali a loro riservate per poter esercitare il diritto di voto in occasione delle consultazioni elettorali per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale.

A tal fine è necessario compilare il modulo e trasmetterlo/consegnarlo, unitamente a copia del documento di identità, entro e non oltre martedì 24 agosto 2021, secondo le istruzioni indicate nel modulo stesso.

Non è necessario ripresentare la domanda di iscrizione nel caso in cui l’interessato sia già iscritto.

Il modulo lo potete scaricare cliccando qui.