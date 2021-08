Incendio alla stazione di Como, ritardi sulla Milano-Chiasso

Dalle 5 di questa mattina la circolazione ferroviaria sulla linea Milano – Chiasso è rallentata a causa di un incendio divampato nel seminterrato della stazione di Como San Giovanni che ha danneggiato alcuni sistemi elettrici.

I tecnici di RFI sono a lavoro per ripristinare la piena funzionalità della stazione Como San Giovanni, che è aperta al pubblico anche se al momento i treni non effettuano la fermata.

Attivato un servizio sostitutivo con autobus tra Carimate e Chiasso. I treni della relazione Milano Garibaldi – Chiasso sono attestati a Cucciago. Alcuni treni da e per Chiasso sono deviati su percorso alternativo e non fermano a Como San Giovanni. La completa riattivazione della stazione è prevista per domani, lunedì 23 agosto. Il dettaglio dei treni interessati è consultabile sui siti web delle imprese ferroviarie.