Incidente sul Sempione, stabile in prognosi riservata il motociclista ferito

Ha superato le ore più difficili dopo l’incidente e ora non si trova più in imminente pericolo di vita. Sono le condizioni del giovane coinvolto nel grave incidente stradale di mercoledì pomeriggio sul Sempione a Busto Arsizio.

Il 26enne è attualmente ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Circolo di Varese e le sue condizioni risultano stabili.

I medici della struttura varesina, dove il motociclista è arrivato con l’elisoccorso in codice rosso, non hanno però potuto fare nulla per una gamba che è stata amputata.

L’incidente si è verificato poco prima delle 13.45 nel tratto del Sempione che da Busto esce verso Gallarate, all’altezza del magazzino Altasfera e della panetteria Colombo, in corrispondenza dell’ingresso di un’area di parcheggio.