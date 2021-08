Investimento nella notte sul lungolago di Luino, 19enne in ospedale con l’elisoccorso

Erano circa le 2.15 di domenica 29 agosto quando un ragazzo è stato investito in via della Vittoria a Luino, sulla s.s. 394, in prossimità di alcuni locali presenti sul lungolago.

Si tratta di un giovane di Luino di 19 anni che è stato investito da una BMW che proveniva da Maccagno in direzione di Luino. Alla giuda vi era un luinese di 28 anni che, non accorgendosi della presenza del giovane a bordo strada, lo ha investito.

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Luino lo hanno rintracciato poco dopo e sanzionato con ritiro della patente. Mentre il giovane investito è stato trasportato all’ospedale di Varese in codice giallo con l’elissoccorso. Le sue condizioni, tuttavia, non sono gravi.