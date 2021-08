La Openjobmetis si svela a Gressoney contro Friburgo

Prima partita ufficiale della stagione per la Openjobmetis che dalle 17,30 di oggi – sabato 28 agosto – disputa l’amichevole con i campioni svizzeri di Friburgo sul parquet di Gressoney Saint-Jean.

Ultimo atto biancorosso per il ritiro in altura in Valle d’Aosta: al termine del match la squadra tornerà a Varese, mentre mercoledì 1 sosterrà un allenamento congiunto (un’amichevole non ufficiale) con Tortona alla Enerxenia Arena.

Non sarà impiegato, come prevedibile, Anthony Beane che ha da poco raggiunto i compagni: al suo posto Amato, uno dei giocatori aggregati al gruppo di Vertemati. In forse Jones che sta comunque svolgendo il riscaldamento ma che forse non sarà schierato. Aggiornamenti sulla partita di Gressoney al termine di ogni periodo di gioco.

VARESE: Kell 9, Wilson 3, Gentile 11, Sorokas 6, Egbunu 8; De Nicolao 2, Virginio 3, Ferrero 1, Caruso, Amato 2. Ne: Librizzi, Jones. All. Vertemati.

SECONDO PERIODO 45-23 – Kell riparte segnando in entrata e subito dopo arriva anche la prima tripla dell’anno, con Nicolò Virginio che allunga (19-9) e costringe Aleksic al timeout. Poi tocca anche a Gentile inaugurare il tabellino per il 23-11 che Jankovic accorcia con un tap in. L’ex Olimpia sigla il +13 ma Varese dall’arco non ne azzecca una e così il vantaggio torna sotto la doppia cifra. Finalmente, negli ultimi 4′, ecco le triple: due le infila Kell (nel mezzo stoppatona di Egbunu a Cotture), una arriva da Wilson mentre Gentile accende il turbo e sfrutta il fisico (11 punti nel quarto) per chiudere la prima metà sul 45-23.

PRIMO PERIODO 14-9 – Una schiacciata di Egbunu su assist di Sorokas è il primo canestro stagionale della OJMcontro una difesa svizzera subito molto aggressiva. “Long John” è la prima opzione di Vertemati in attacco e ne fa 6 di fila dominando anche l’area in difesa. Fuori lui però il Friburgo risale, pareggia e sorpassa con Miljanic anche perché Varese al tiro colleziona solo “ferri”. I liberi (Amato e Sorokas) e un’acrobazia di De Nicolao ridanno punti e vantaggio prima della sirena, 14-9.