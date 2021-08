Lago cromatico, Two Fol Quartet a Ispra

Il Two Fol Quartet è un quartetto di clarinetti che abbraccia tutta la famiglia dei clarinetti (basso, corno di bassetto, clarinetto in si bemolle e piccolo in mi bemolle) e che si caratterizza per la poliedricità del suo repertorio, basato esclusivamente su arrangiamenti e composizioni propri. Il programma spazia dalle ouvertures di Mozart e Rossini, ai tanghi di Astor Piazzolla, da brani della tradizione klezmer alla canzone italiana, fino a giungere a brani tratti dal mondo del progressive rock (Genesis, Area, PFM, ecc…). Oltre a numerosi concerti sul territorio italiano ed europeo, il gruppo ha all’attivo un disco prodotto dalla Visage Music e presentato in diretta su Radio Rai 3 all’interno della trasmissione Piazza Verdi. I membri del Two-Fol Quartet, singolarmente, vantano numerosi concerti da solisti con orchestra, collaborazioni con orchestre importanti, concerti in formazioni cameristiche e solistiche in diversi Stati europei e negli Stati Uniti, e partecipazioni a svariati festival nazionali e internazionali.