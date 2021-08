Per l’attacco della Pro Patria ecco Alessandro Piu

Colpo di mercato per l’attacco della Pro Patria, che annuncia l’arrivo a Busto Arsizio dell’attaccante Alessandro Piu.

Classe 1996, cresciuto nelle giovanili dell’Empoli dove ha giocato 10 gare in Serie A e ha anche giocato con la Nazionale Under 21, nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia dell’Arezzo. In precedenza ha accumulato esperienze in Serie B anche con Carpi e Spezia.

Piu ha firmato da svincolato un accordo biennale con la Pro Patria: scadenza 30 giugno 2023.

Giocatore tecnico, nonostante la buona stazza (186 cm), è un attaccante di movimento che può agire anche da esterno offensivo.