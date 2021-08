A Malnate il memorial “Amici Bocciofili Scomparsi”

Inizierà alle ore 20.30 del prossimo 13 settembre la prima edizione del Memorial “Amici Bocciofili Scomparsi” dalla Bocciofila Malnatese, che aprirà le porte della sua sede di via Bernasconi a Malnate per una gara a coppie regionali (Tab. B 64) per le Categorie A, B, C e D divisa fino alla terza.

Le finali si svolgeranno invece l’8 ottobre dalle ore 20.

Premi alle Società:

1° Classificato CdP + Medaglia d’oro 5 gr. Targa Amici Scomparsi

2° Classificato CdP + Medaglia d’oro 3 gr. Targa Amici Scomparsi

3° Classificato CdP + Buono Valore 50,00 Euro Targa Amici Scomparsi

4° Classificato CdP + Buono Valore 50,00 Euro Targa Amici Scomparsi

Dal 5° all’8° concorso di partecipazione

Perdente 3° Partita Buono Valore Euro 20,00. PARTITE AI 12 PUNTI

REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

Il contributo di partecipazione e la quota di iscrizione, comprensiva della quota organizzativa e quota aggiuntiva, sono conformi a quanto stabilito dalle disposizioni federali. Le Società che intendono iscrivere i propri atleti alla gara devono perfezionare entro i tempi previsti le iscrizioni on line sul WSM.

Per quanto non contemplato vige il Regolamento Tecnico di Gioco Internazionale versione Italia specialità Raffa e relative Disposizioni Tecniche 2021. Gara riservata ai Tesserati F.I.B. 2021. La Società declina ogni responsabilità per quanto possa accadere prima, durante e dopo la manifestazione.

La Manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative anti COVID-19 emanate dalla F.I.B. al momento