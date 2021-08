Marina De Juli a PortoArte con “Il mondo che vorrei”

Sabato 21 agosto ore 21.15 torna PortoArte, la rassegna di teatro, musica e arte a Porto Ceresio che presenta un nuovo spettacolo di e con Marina De Juli “Il mondo che vorrei” con la fisarmonica e le musiche di Armando Illario. Uno spettacolo nato per il Teatro Nohma di Milano, ma mai rappresentato a causa del lockdown per la pandemia.

La grande attualità dell’argomento trattato ci ha spinto però a portarlo in scena per la Rassegna PortoArte, come mise en espace in forma di studio. E’ una favola moderna, per adulti, nel linguaggio reinventato della giullarata che tratta il rapporto tra uomo e natura, il mito della Madre Terra e la nostra società.

È una favola e di conseguenza in essa ci sono momenti fantasiosi, ma nulla è completamente inventato e i passaggi che sembrano più assurdi sono quelli che raccontano il nostro mondo moderno sull’orlo di una crisi di nervi. È una storia di terra e di acqua, di passato e presente e un viaggio dentro di noi.

Appuntamento all’interno della Rassegna etnografica Appiani Lopez di Corte del Pozzo 20, prenotazione obbligatoria alla mail verbamanentprogetti@gmail.com oppure chiamando il 3478116559.