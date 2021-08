Maurizio Marin: “Le promesse non mantenute di Galimberti”

Il candidato di Azione in Comune a Varese Maurizio Marin ribatte punto su punto il documento di fine mandato del sindaco Davide Galimberti, analizzando quanto fatto nel campo del turismo.

«In questi giorni è uscita la relazione di fine mandato della giunta Galimberti: analizziamo velocemente punto per punto cosa era stato promesso nel 2016 in ambito turismo.

Il programma si apre con lo scommettere “sull’industria del bello e della cultura” con l’obiettivo di rilanciare l’economia cittadina. Prosegue poi con un importante slancio in avanti: far rientrare