Max Furia si candida con “Progetto Concittadino”

Tra chi sosterrà il sindaco uscente Davide Galimberti nella prossima tornata elettorale ci sarà anche Max Furia, figlio del celebre professor Salvatore Furia (il fondatore del Centro Geofisico Prealpino) che sarà in corsa per un posto di consigliere nella lista “Progetto Concittadino”.

L’annuncio alla vigilia di Ferragosto: «La scelta è stata una conseguenza del grande amore che provo per la nostra città, il suo territorio e la passione che ho visto crescere in questi anni. Soprattutto tra i più giovani che, assieme all’ambiente, sono la nostra risorsa più importante. Sono onorato ed entusiasta di potermi mettere a disposizione di Varese e di poter contare su persone di grande valore, come Davide Galimberti. E, come direbbe mio padre: nonostante il meteo, pensieri positivi».

L’attuale “inquilino” di Palazzo Estense incassa con soddisfazione la candidatura: «Sono felice che Max Furia abbia scelto di fare questo pezzo di strada insieme a noi e abbia scelto Progetto Concittadino. Con lui nella nostra squadra diamo ancora più forza a tutti quei valori che ispirano il nostro schieramento come quelli dell’attenzione all’ambiente, della sostenibilità e della qualità della vita in città portati avanti dall’assessore ambiente De Simone. In questi anni siamo riusciti a riaccendere i riflettori sull’opera compiuta dal papà di Max, Salvatore Furia, una persona fondamentale per la nostra città che ha dato moltissimo a Varese, all’Italia ed alla divulgazione».