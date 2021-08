I musei di Varese si presentano ai docenti e alla scuola

Scuole e musei possono tornare a incontrarsi nel nuovo anno scolastico. E Archeologitics propone un incontro destinato ai docenti: «Insieme a noi i vostri studenti potranno dialogare a distanza con ricercatori ed educatori museali, oppure visitare i luoghi della cultura nel rispetto delle normative vigenti». Appuntamento il 2 e 3 settembre.

«Meno del 50% dei ragazzi italiani fra i 6 e i 17 anni visita un museo almeno una volta all’anno (ISTAT 2018-2019); la scuola è per molti la sola occasione di entrare in un museo. Vivere i musei insieme ai propri studenti è l’occasione per rendere le classi differenti».

«Per questo siamo lieti di invitarvi a un incontro di presentazione dell’offerta educativa rivolta alle scuole di ogni ordine e grado organizzato in collaborazione con il Comune di Varese».

Questo il Il calendario degli appuntamenti, con obbligo di prenotazione a varesemusei@archeologistics.it | +39 328 8377206:

Giovedì 2 settembre ore 16.00 – Musei e mostre 2021 a Varese per la scuola | Incontro online

Saranno presenti i Conservatori dei Musei Civici di Varese Dott. Daniele Cassinelli, Dott.ssa Barbara Cermesoni e i referenti dei servizi educativi delle società concessionarie Archeologistics Snc e Aster Srl. Sarà possibile conoscere le proposte culturali della città di Varese e ricevere contenuti utili per la classe.

Visite guidate gratuite

Venerdì 3 settembre

Ore 10.00 – La civiltà delle Palafitte

Ore 11.30 – Giappone. Disegno e Design. Dai libri illustrati Meiji ai manifesti d’arte contemporanea

Domenica 5 settembre

Ore 10.00 – Isolino Virginia

Imbarco da Biandronno, via Marconi n. 10

*richiesto per la navigazione contributo di Euro 5 a persona a/r da saldare in loco.

Un’anteprima, da mettere in agenda.

Il rapporto fra scuola e musei prosegue: da mettere in agenda il convegno in programma il 4 novembre 2021 rivolto ad insegnanti e professionisti museali: dopo due anni di relazione quasi interrotta, sarà un momento per ricostruire un legame consapevole, forte, profondo.

Esperienze positive, errori da non ripetere, aspettative e proposte per riallacciare il rapporto tra scuola e museo dopo quasi due anni di assenze. Il programma è in via di definizione: gli interventi toccheranno tutti le età scolari, dall’infanzia alle scuole secondarie di secondo grado; uno spazio sarà dedicato al ruolo possibile degli enti locali nel sostenere la presenza delle scuole al museo ma anche nell’aiutare i propri musei civici o patrimoni monumentali ad assumere un ruolo da protagonisti all’interno delle comunità educanti; saranno proposti confronti con musei e professionisti esterni al territorio provinciale; ci sarà spazio per le esperienze positive sperimentate durante la pandemia da alcuni musei territoriali, al fine di una loro possibile replicabilità; sarà fornito ai docenti un ventaglio di possibilità per il 2021/2022.