Openjobmetis, secondo test al completo: a Masnago si rivedono Jones e Beane

Dopo le buone impressioni destate sabato scorso a Gressoney, la Openjobmetis torna in campo per un secondo test che sarà anche l’ultimo prima dell’esordio nel girone di Supercoppa fissato per lunedì prossimo (6 settembre) a Cremona. Nel tardo pomeriggio di mercoledì 1° settembre (ore 18,30) i biancorossi di coach Vertemati scenderanno in campo a Masnago per ospitare la Bertram Tortona, neopromossa di spessore che si appresta a vivere la sua prima stagione in Serie A.

Galleria fotografica Openjobmetis Varese - Olimpic Friburgo 90-67 4 di 22

I piemontesi allenati da Remondino sono formazione piuttosto ambiziosa (e ricca, visto che fanno capo alla famiglia Gavio), si sono affidati all’ex consulente biancorosso Gianmaria Vacirca per le questioni di mercato e hanno ingaggiato una coppia di giocatori che a Varese ha fatto bene. Parliamo del playmaker Chris Wright, regista della Openjobmetis che sfiorò la Fiba Europe Cup a Chalon, e del pivot Tyler Cain, due stagioni recenti all’ombra del Sacro Monte prima di passare a Brescia e Pesaro.

Il confronto non è ufficiale, è un cosiddetto scrimmage (o allenamento congiunto), e non sarà aperto al pubblico anche se Pallacanestro Varese lo diffonderà sul proprio profilo Facebook. Aggiornamenti continui e commenti al termine di ogni periodo saranno garantiti da VareseNews, come accaduto per l’amichevole di Gressoney. A differenza del match contro il Friburgo, con Tortona la Openjobmetis si presenterà al completo: dovrebbero essere infatti regolarmente in campo sia Jones (che era rimasto a riposo precauzionale), sia Beane che nel frattempo ha iniziato a lavorare con i compagni. Sarà interessante verificare la caratura della squadra contro una avversaria ambiziosa; Kell (foto in alto di A. Ossola/Pall. Varese) se la vedrà proprio con Wright mentre Wilson, non brillante in Valle d’Aosta, è atteso a una prova più concreta. Bello senza dubbio il duello tra Cain ed Egbunu vicino a canestro, due pivot che interpretano il ruolo in maniera diametralmente opposta.

I tifosi potranno tornare a osservare da vicino Ferrero e compagni giovedì 2 e venerdì 3 settembre, perché la società ha disposto due nuovi allenamenti a porte aperte dopo quello effettuato il 19 agosto scorso. Gli orari sono diversi: giovedì la seduta scatterà alle ore 16, venerdì alle 17. Chi vuole partecipare deve utilizzare l’ingresso della tribuna gold ovest (porta n° 4), essere dotato di green pass e di mascherina e dovrà rimanere seduto al proprio posto mantenendo il distanziamento.