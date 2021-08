“Orario d’agosto Trenord, sulla app cancellati anche treni che in realtà ci sono”

Egregio direttore,

mi chiamo Roberto e sono un utente di Trenord di Cislago (Vs. affezionato lettore) e ho appena letto l’articolo che ha pubblicato ieri relativo ai disagi del sito di Trenord.

Nel vostro articolo si suggeriva, come da risposta che Lei ha avuto da Trenord, che per controllare la regolarità dei treni si doveva usare l’APP e non il loro sito perchè “in aggiornamento”.

Le segnalo però che quanto scritto nell’articolo non è poi totalmente vero: anche l’app di Trenord non è affidabile come invece comunicato dalla società!

Allego infatti la schermata dell’app di stamattina (stessa cosa ieri mattina) dove il treno regionale 12018 da Varese Nord delle 6.50 con destinazione Milano Cadorna e fermata intermedia a Cislago (il mio paese) alle 7.21 è cancellato!! Peccato che invece il treno effettua servizio regolare: e credo che molta gente che controlla l’app lo abbia perso fidandosi di ciò che è indicato.

Gradirei che Trenord Le risponda a questa affermazione: io nel contempo mi sono già lamentato con la Regione Lombardia perché noi pendolari siamo stufi di questi disservizi (per non parlare ormai con ritardi cronici o addirittura dei treni che vengono soppressi).

Cordialmente

Roberto