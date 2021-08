Origgio, gli auguri di Papa Francesco per don Cesare Catella

Un messaggio di auguri davvero speciale quello ricevuto da don Cesare Catella, parroco 101enne originario di Clivio e arrivato a Origgio nel 1946.

È stato Papa Francesco in persona a voler recapitare un audio a don Catella, ospite della Casa di Riposo San Giorgio, che lui stesso ha contribuito a far nascere. È stato il cardinale Alvaro Ramazzini a far ascoltare l’audio di Papa Francesco:

“Padre Cesare, il cardinale Ramazzini mi ha detto che hai fatto 101 anni vorrei ringraziarti per la tua testimonianza sacerdotale. Prego per te, che il Signore ti benedica e ti consoli; tu prega per me perché ho bisogno di preghiere. Prega a favore e non contro, che il Signore ti benedica”.

Una grande gioia per don Cesare, ordinato parroco di Origgio nel 1961 dopo essere stato coadiutore dei giovani dell’oratorio. Ha festeggiato nel 2020 il 75esimo anniversario di sacerdozio con tanto di riconoscimento speciale e targa donatagli dal suo Comune di origine. Ha conosciuto 3 papi ed è stato affianco alle famiglie e alla cittadinanza. Oggi è il parroco più anziano dell’intera Diocesi. È stato promotore e artefice della realizzazione di Casa san Giorgio, la casa di riposo di Origgio, trovando insieme ai ragazzi dell’oratorio numerosi modi per racimolare i soldi necessari alla costruzione tra donazioni, eventi benefici e così via. L’iter che ha portato alla nascita della casa di riposo è raccontata in un libro, “Grappoli di ricordi”, disponibile sul sito di Casa san Giorgio. Nei mesi di emergenza sanitaria ha anche affrontato e sconfitto il coronavirus.