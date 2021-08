Nuovo portiere per la Pro Patria: è Elia Caprile

Aurora Pro Patria 1919 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Leeds United Football Club le prestazioni sportive del calciatore Elia Caprile.

Il portiere, classe 2001, è cresciuto nel Settore Giovanile del Chievo Verona per poi trasferirsi in Inghilterra, al Leeds United, nel gennaio 2020. Con i “Whites”, oltre ad aver conquistato il titolo della Divisione 2 della Premier League 2 nella Stagione scorsa, è stato convocato più volte in panchina con la Prima Squadra allenata dal Marcelo Bielsa. Caprile sarà a disposizione di Mister Luca Prina a partire dalla sessione di allenamento di lunedì 9 agosto.