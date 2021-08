Rubava pluviali di rame a Lozza, arrestato dai carabinieri

Il ristorante è chiuso: perché non rubare i pluviali di rame? Peccato che i carabinieri l’hanno visto e arrestato.

È successo nel pomeriggio di mercoledì 4 agosto 2021, a Lozza, quando i carabinieri della Stazione di Malnate hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 47enne pregiudicato, italiano del luogo, poiché resosi responsabile del reato di furto aggravato.

Nello specifico i militari nel corso di un servizio di controllo del territorio, a seguito di segnalazione telefonica al 112 N.U.E., sono intervenuti presso l’attività commerciale di ristorazione, attualmente chiusa per cessata attività, il “Ristorante Del Ponte”, dove hanno bloccato l’uomo poco dopo aver sottratto dal tetto dello stabile, due pluviali in rame per la successiva rivendita. Nella circostanza i militari rinvenivano numerosi attrezzi da scasso che venivano posti sotto sequestro.

La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita all’avente diritto.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato presso la casa circondariale di Varese, in attesa dell’udienza di convalida, a disposizione dell’autorità giudiziaria: la Direttissima si è tenuta ieri in tarda mattinata. Convalidato e sottoposto all’obbligo di presentazione alla PG.